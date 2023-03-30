Родители сдали ЕГЭ в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске родители выпускников сели за парты и написали единый госэкзамен. Наряду с мамами и папами свои знания проверяли специалисты управления образования.

Акция прошла в школе №30. Она нужна, чтобы снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам и познакомить людей с процедурой его проведения.

Во время «пробника» экзаменуемые прошли через всю процедуру допуска: на входе сдали мобильники, а потом проверились на металлодетекторе, прослушали инструктаж. После им предложили заполнить бланки и решить сокращенную версию варианта по русскому языку.

- Родители лично познакомились с тем, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, выглядят рабочие места участников, происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена, – рассказали в городском управлении образования.

После экзамена участники собрались на круглом столе и обсудили волнующие их вопросы.

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