«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на летний сезон из Богородского в Хабаровск Фото: ХабАвиа
Жители региона смогут летать из Хабаровска в Богородское и обратно этим летом. Продажу билетов на май-август открыли «Хабаровские авиалинии». Сообщается, что это будут рейсы 469 и 470.
- Полеты будут совершаться на воздушном судне L-410. Стоимость билета в одну сторону для пассажиров-льготников по возрасту составляет 3 206 рублей (без учета комиссионного сбора). Количество билетов для этой категории ограничено. Цена без учета льгот – 6 412 рублей, - рассказали в авиакомпании.
Жители Ульчского района с местной пропиской смогут купить билет еще дешевле: 4,5 тысячи рублей для взрослого и три тысячи – для ребенка. Воспользоваться такой льготой можно четыре раза в год.
Приобрести билеты можно в кассе авиакомпании – здесь их продают без комиссии. Также талоны есть в агентствах и на сайте «ХабАвиа».
Самолеты будут летать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам:
10:05 Хабаровск – 12:05 Богородское
12:45 Богородское – 14:50 Хабаровск
Специалисты компании предупреждают: время может измениться в зависимости от погоды.
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