Подозреваемых в убийстве двоих мужчин и свидетельницы отправили под стражу в Магадане

Задержали мужчин после того, как родственники одного из убитых обратились в полицию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Магадане арестовали подозреваемых в жестоком убийстве гостей наркопритона. Напомним, что двое мужчин застрелили двоих знакомых 5 марта. Через три дня утопили в море свидетельницу убийства.

Олег и Антон (все имена изменены - прим. ред.) вместе с убитыми употребляли наркотики. В какой-то момент магаданцы что-то не поделили. Олег схватил пистолет, расстрелял двоих мужчин, а трупы перетащили в ванну.

Колымчане решили, что 25-летняя свидетельница убийства расскажет все правоохранительным органам. Они выманили девушку из притона и вывезли в бухту Гертнера. Во льду они сделали дыру и утопили в ней свидетельницу. После сбросили туда же и трупы застреленных мужчин.

Задержали Олега и Антона после того, как родственники одного из убитых обратились в полицию. Уголовное дело заведено по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». Из притона изъято оружие и другие доказательства, тела убитых ищут в акватории бухты.

- Суд согласился с мнением участвующего в процессе прокурора и заключил обвиняемых под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Магаданцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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