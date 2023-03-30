Мужчины подрались из-за женщины в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя поселка Омсукчан Магаданской области осудят за избиение приятеля. У мужчины за спиной есть обширное криминальное прошлое, преступления также были связаны с применением насилия.

Драка произошла в феврале этого года. Мужчина был в гостях у знакомого, и в какой-то момент приятели поругались. Яблоком раздора стала чужая жена.

- При распитии спиртного между мужчинами возник конфликт из-за ревности к жене хозяина квартиры и началась драка, в ходе которой гость побил мужа хозяйки, - сообщают в прокуратуре Магаданской области.

Мужчину не раз привлекали за подобные случаи. Сейчас дело направлено в суд, где магаданцу вынесут окончательный приговор.

Напомним, ранее в Магадане арестовали подозреваемых в жестоком убийстве гостей наркопритона.

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