Приговор за убийство вынесли мужчине в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске присяжные вынесли приговор 54-летнему местному жителю за убийство. Они признали его виновным в преступлении.

Все произошло в июле 2021 года. Мужчина находился в квартире своей будущей жертвы. В какой-то момент они поругались, и преступник ударил оппонента ножом в разные части дела и грудную клетку. Всего было минимум десять ранений.

- После нанесенных ударов мужчина вышел в подъезд в поисках помощи, где в последующем скончался от полученных ножевых ранений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд вынес окончательный вердикт - 12,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в Магаданской области задержали подозреваемых в расправе над гостями наркопритона.

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