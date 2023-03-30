Микроавтобус сгорел дотла в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Недалеко от автодрома в Магадане сгорел автобус. Сообщение спасателям поступило утром 30 марта. Шесть человек на одной машине выехали на место.

- По прибытии было обнаружено загорание автомобиля Toyota Hiace. Пожарные незамедлительно приступили к тушению, в скором времени было ликвидировано открытое горение, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Машина сгорела полностью. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Специалисты выясняют причину возгорания, а также ущерб и виновника.

А чтобы такого не произошло, пожарные рекомендуют своевременно проводить техосмотр автомобиля, ведь малейшая поломка может стать причиной чрезвычайного происшествия. Также важно, чтобы в машине всегда была аптечка с лекарствами и огнетушитель - его емкость должна составлять минимум два литра.

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