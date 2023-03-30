Специалисты Амурской Авиалесоохраны отправились тушить лесные пожары в ЕАО Фото: Авиалесоохрана

Сейчас в ЕАО бушует четыре пожара. Местным специалистам необходима помощь. Всего в регион направлено 46 человек.

- По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на 00:00 по московскому времени 30 марта в регионе специалисты тушат четыре лесных пожара. На них задействованы 99 человек и 28 единиц техники, - рассказали ведомстве.

Причиной каждого возгорание стало выжигание сухой травы. Также огонь переходит в леса с сопредельных земель.

За последние сутки на территории ЕАО зафиксировали 22 термоточки. Это говорит о напряженной обстановке с ландшафтными пожарами. В итоге 30 марта в Биробиджанском районе ввели режим ЧС. По оценкам специалистов, сейчас там складывается самая сложная ситуация среди территорий всей области. Кроме того, по всей автономии действует особый противопожарный режим.

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