Бухгалтер устраивала на работу знакомых и получала за них зарплату в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане состоялся суд над бывшим главбухом областного диспансера психиатрии и наркологии. 65-летню женщину осудили за служебный подлог и мошенничество.

Преступления она совершала четыре года – с 2018 по 2022-й. используя свое положение, она «устроила» на работу троих своих знакомых и получала за них деньги – зарплаты, отпускные, премии. В итоге она незаконно разбогатела на 5,4 миллиона рублей.

- Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, условно на три года с лишением права занимать определенные должности на три года, - рассказали в следственном комитете Магаданской области.

Также с нее взыщут причиненный ущерб в 3,8 миллиона рублей. Часть долга женщина добровольно вернула, пока шло следствие.

Напомним, в Хабаровске сиделка украла у лежачей пенсионерки одежду из шкафа на 160 тысяч рублей.

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