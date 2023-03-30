Вора-рецидивиста задержали в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Хабаровска ехал домой в автобусе, слушал музыку через беспроводные наушники. В какой-то момент в них пропал звук, и тогда он понял, что из кармана пропал телефон. Его стоимость – больше 20 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники задержали 53-летнего вора по прозвищу Жижа. Раньше он не раз находился в колонии за карманные кражи. Он нигде не работал, а источником дохода как раз было похищение телефонов в автобусах. Этим он занимался каждый день. Похищенный мобильник он продал случайному прохожему за две тысячи рублей.

- Заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину задержали, сейчас он находится в ИВС. Похищенный телефон ищет полиция.

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