Электросамокаты для аренды появились на улицах Хабаровска
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
После затяжной зимы сервис кикшеринга возобновил работу. На улицах краевой столицы вновь появились электросамокаты, которые можно арендовать для передвижения по городу. Мобильный транспорт, припаркованный в специально отведенных для этого зонах, уже можно увидеть на центральной улице города – Муравьева-Амурского.
Напомним, что с 1 марта 2023 года действуют новые правила для передвижения на электросамокатах:
- максимальная разрешенная скорость передвижения – 25 километров в час;
- запрещено движение по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам на самокатах весом больше 35 килограммов;
- ездить по правому краю проезжей части можно только тем, кто старше 14 лет и только на дорогах, где разрешено движение велосипедистов, а максимальная скорость – до 60 километров в час;
- для пересечения дороги по пешеходному переходу нужно спешиться.
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