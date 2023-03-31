Электросамокаты для аренды появились на улицах Хабаровска Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

После затяжной зимы сервис кикшеринга возобновил работу. На улицах краевой столицы вновь появились электросамокаты, которые можно арендовать для передвижения по городу. Мобильный транспорт, припаркованный в специально отведенных для этого зонах, уже можно увидеть на центральной улице города – Муравьева-Амурского.

Напомним, что с 1 марта 2023 года действуют новые правила для передвижения на электросамокатах:

- максимальная разрешенная скорость передвижения – 25 километров в час;

- запрещено движение по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам на самокатах весом больше 35 килограммов;

- ездить по правому краю проезжей части можно только тем, кто старше 14 лет и только на дорогах, где разрешено движение велосипедистов, а максимальная скорость – до 60 километров в час;

- для пересечения дороги по пешеходному переходу нужно спешиться.

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