«Это не я, она уже была ранена»: хабаровчанин три раза воткнул нож в свою жену

Три удара ножом в грудь нанес мужчина своей супруге в Хабаровске Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В деле, которое тянулось больше года, наконец поставлена точка. Суд вынес приговор мужчине, который в марте 2022 года напал с ножом на свою жену.

Пара поссорилась, из-за чего хабаровчанин впал в ярость. Он взял нож и без колебаний ударил супругу в спину, попав в область грудной клетки. За первым последовали еще два удара. Женщина была тяжело ранена. Она дождалась приезда медиков, которые успели оказать ей первую помощь. Мужа забрала полиция и завела не него дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

- Во время следствия и суда мужчина признал свою вину только частично. Он говорил, что ударил супругу только раз, а другие травмы у нее уже были. Но эти слова опровергли собранные доказательства его вины, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел дело и приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Этот срок хабаровчанин проведет в колонии общего режима.

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