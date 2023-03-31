В администрации Хабаровска отчитались о поддержке участников СВО и их семей Фото: Администрация Хабаровска

31 марта в Хабаровске прошел пятничный Штаб по поддержке участников СВО и их семей. С отчетом о том, какие меры принимаются в этом направлении, выступил Денис Митрофанов, заммэра по связям с общественностью и СМИ.

- Волонтерами собрано больше восьми тонн гумпомощи для мобилизованных. Каждый житель вносит свой вклад в поддержку наших Героев в зоне СВО. Продолжают поступать деньги в фонд поддержки, на специальный счет, открытый нашим советом ветеранов. Поступило уже более 12 миллионов рублей, - сказал Денис Митрофанов.

Пока еще сохраняется нехватка оборудования, которое необходимо военнослужащим. Это транспорт, квадрокоптеры, средства наблюдения и связи, радиостанции, тепловизоры. За 2022 год Хабаровск закупил и передал оборудование на 77 миллионов рублей. В 2023-м заключены контракты на 30 миллионов. На эти деньги закупят минимум два квадроцикла, 190 радиостанций, 85 прицелов, 50 тактических наушников и 15 генераторов.

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