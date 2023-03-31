Переправа через реку Ургал закрылась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одна ледовая переправа закрылась в Хабаровском крае. На этот раз в Верхнебуреинском районе через реку Ургал. Зимник работал на шестом километре дороги между поселками Чегдомын и Шахтинский.

- На ранее проезде по льду были демонтированы дорожные и информационные знаки, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона призывают быть осторожными и не выезжать на лед в неразрешенных для этого местах, даже если кажется, что переезд безопасен. Нельзя подвергать себя и близких риску. Тем более что в южных районах края уже началось вскрытие рек.

Напомним, 30 марта закрылись еще семь переправ. Три из них – в районе имени Лазо, еще три соединяли населенные пункты Тахта, Кальма, Тыр и Сусанино в Ульчском районе, а последний – в Амурском районе через протоку Сий у села Ачан.

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