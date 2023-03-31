С огнем боролись 35 человек: крупный пожар в гаражном боксе произошел в Магадане

Гаражный бокс сгорел в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Утром 31 марта в 8:31 очевидцы сообщили о пожаре на Речной. На место вызова в 8:36 приехали 35 спасателей на восьми машинах. Было установлено, что очаг возгорания находится внутри гаражного бокса. Расчеты сразу приступили к тушению огня по повышенному рангу.

- В 8:54 пожар локализовали. В 9:01 было ликвидировано открытое горение, произведена разборка и проливка конструкций, чтобы очаги тления не перешли в повторное возгорание, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасатели все еще работают на месте. Дознаватели и эксперты сейчас пытаются установить причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, утром 30 марта спасатели Магадана получили вызов от водителя, у которого по дороге, недалеко от автодрома, загорелся микроавтобус. Шесть человек на одной машине выехали на место ЧП.

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