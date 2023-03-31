Мужчина из Хабаровска стал донором стволовых клеток Фото: Краевая станция переливания крови

Житель Хабаровска Чиганаев Алексей прошел процедуру донации стволовых клеток. Мужчина сдал биологический материал в Кирове. Для этого ему пришлось несколько часов провести подключенным к специальному аппарату – сепаратору.

Донацию стволовых клеток называют аферезом. К процедуре нужно готовиться. Обычно, на это уходит несколько дней. Донору вводят специальные препараты, которые помогают стволовым клеткам высвободиться из костного мозга в кровь. После этого пациента подключают к сепаратору. Аппарат фильтрует кровь, собирая нужный материал, а остальные компоненты возвращает обратно в организм. Процедура длиться три – шесть часов. Восстановление после донации занимает 7-30 дней.

Сдавать стволовые клетки могут те, кто вступил в Федеральный регистр доноров. Записаться можно через Госуслуги.

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