«Тенечке нужна помощь»: восьмилетняя девочка борется за жизнь в Хабаровске

Восьмилетняя дочь сотрудника хабаровского УМВД нуждается в помощи Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Таня – восьмилетняя девочка, которая последние четыре года борется за свою жизнь. Вместо игр с друзьями, прогулок и занятий в школе она часами проходит медицинские процедуры и чаще видит врачей, чем собственных родителей.

Четыре года назад ребенку поставили страшный диагноз – миелобластный лейкоз или рак крови. Маленькая Таня прошла курс химиотерапии. После тяжелых препаратов она несколько месяцев лежала, не могла ходить и кушать. Ее костный мозг не мог нормально функционировать. Тогда ребенку провели лучевую терапию и трансплантацию костного мозга. И это далеко не все испытания, которые предстоит пройти девочке.

- Танюше нужно очень дорогое лечение, которое нельзя откладывать. Чтобы его провести, необходимо собрать около 35 миллионов рублей. Семья и близкие девочки не справляются и нуждаются в помощи, - рассказали в хабаровском УМВД.

Каждый может помочь ребенку справиться с болезнью и внести вклад в ее спасение. Семья будет благодарна за любую помощь. Связаться с мамой девочки можно по номеру +7 (999) 087-24-23 (Марычева Светлана), а с папой – по телефону +7 (999) 088-16-21 (Марычев Евгений). Номер карты «Сбера»: 2202 2020 0077 6892.

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