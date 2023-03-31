Обвиняемый в убийстве бывшей девушки пермяк предстанет перед судом присяжных в Магадане

По версии следствия, парень сел на бывшую сверху и перекрыл дыхательные пути Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане громкое дело об убийстве пермячки направлено в суд. Напомним, что 20-летнюю девушку, как предполагают следователи, задушил бывший парень во время ссоры. 25-летний обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Девушка встречалась с парнем пять лет, за это время несколько раз успели разойтись и сойтись. В ноябре 2022 года пермячка вместе с 19-летней подругой перебралась в Магадан. На тот момент она разорвала отношения с молодым человеком. Однако он все же приехал за ней на Колыму.

В декабре 2022 года компания, по данным следствия, употребляла алкоголь и наркотики. Бывшие начали ссориться, их подруга решила уйти из дома. Правоохранительные органы полагают, что после парень задушил экс-возлюбленную. Сел на нее сверху и перекрыл дыхательные пути. Сам обвиняемый настаивает на том, что хотел ее успокоить.

- Уголовное дело по обвинению 25-летнего жителя Перми в убийстве его 20-летней подруги с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу с участием коллегии присяжных заседателей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание - от шести до 15 лет колонии.

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