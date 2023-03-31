Жительница Хабаровска порезала лицо сожителю осколком кружки

Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хабаровске 21-летняя девушка порезала своего любимого в начале марта. Пара выпивала в гостях и по какой-то причине поссорилась. Заведено уголовное дело.
Пара выясняла отношения бурно, другие участники застолья, вероятно, предпочитали не вмешиваться. Во всяком случае, пока конфликт не перерос в нападение. Предварительно, девушка схватила кружку, разбила и порезала осколком лицо 21-летнему возлюбленному.
Пострадавшего отвезли в больницу, лечение он проходил в условиях стационара. Угрозы для жизни парня нет. Девушку задержали, уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
- В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее горожанка к уголовной или административной ответственности не привлекалась, - прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.
Максимальное наказание - до двух лет колонии. Вероятно, пара пойдет на мировую и девушка заплатит моральный ущерб.
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