Сергей Кравчук вручил медали «За отвагу» и Благодарности участникам СВО из Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Во время заседания оперштаба по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, вручил военнослужащим медали «За отвагу» и Благодарности Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

- Военная история города тесно связана с героическим прошлым и настоящим России. И сейчас хабаровчане проявляют героизм и мужество в борьбе с нацистами, выполняя задачи СВО. Мы гордимся, что герои Отечества, внесшие личный вклад в историю Города воинской славы, сегодня рядом с нами и бескорыстным трудом в тылу оказывают посильную помощь. Дорогие защитники, огромное вам спасибо за ту доблесть и отвагу, которые вы проявляете. Желаю только одного: возвращайтесь скорее домой, – сказал Сергей Кравчук.

Мэр также поблагодарил предпринимателей город, которые помогают в сборе гуманитарки и закупке оборудования для военнослужащих.

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