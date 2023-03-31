Военно-промышленные предприятия Хабаровского края получат дополнительную поддержку
Фото: Полпредство президента РФ в ДФО
Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов опыт работы субъектов по поддержке СВО во время заседании совета Дальневосточного федерального округа. Одной из тем для обсуждения стала поддержка предприятий, которые выпускают продукцию для военных нужд.
- В Хабаровском крае организаций военно-промышленного комплекса (ВПК) несколько. Это филиал Объединенной авиастроительной корпорации – Комсомольский авиазавод имени Ю.А. Гагарина, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием средств вооружения и военной техники ЗАО «ДВ-Регион» и Хабаровский радиотехнический завод, а еще Амурский патронный завод «Вымпел» имени П.В. Финогенова, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Предприятия ВПК смогут получить дополнительные меры поддержки и расширить производство благодаря создаваемой «Патриотической ТОР». Инвесторы смогут рассчитывать на увеличенную поддержку государства для строительства инфраструктуры. Также участникам будет доступен кредит под один процент годовых и другие льготы.
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