Межрегиональный центр детской хирургии открылся в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

Уже как месяц в Хабаровске работает Межрегиональный центр детской хирургии, который открыли на базе краевой больницы имени А.К. Пиотровича. За это время врачи прооперировали 18 пациентов с редкими заболеваниями из разных дальневосточных регионов. Основные направления работы медиков – патологии грудной клетки и органов, травматология и ортопедия, детская урология–андрология. За год в больнице планируют вылечить около 500 человек.

- Правительство края поручило концентрировать операции на одной территории. Регион имеет удобные логистические маршруты. Наша задача сделать так, чтобы детям и их семьям не надо было ехать в центральную Россию на сложные операции, – сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

Теперь больницы региона смогут отправлять пациентов на лечение в Межрегиональный центр детской хирургии. Прежде чем выписать направление, специалисты будут связываться с сотрудниками краевого центра для консультаций при помощи систем телемедицины.

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