Жители Хабаровского края увидят новый логотип МТС. Фото: МТС.

Основа фирменного стиля МТС - динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС - главный узнаваемый элемент бренда - сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения. Философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились.

Решение о ребрендинге в компании объясняют развитием целой экосистемы сервисов в последние годы.

- Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает - не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов, - отмечает президент компании Вячеслав Николаев.

По его словам, бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре он трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри. Бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление к изменениям, но стал легче, эмпатичнее и современнее.

Сообщается, что процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.