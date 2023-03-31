98 объектов благоустроят в селах Хабаровского края в 2023 году Фото: минсельхоз Хабаровского края

В селах 12 районов Хабаровского края благоустроят 98 общественных территорий. На работы было выделено 165 миллионов рублей. Больше всего объектов будет благоустроено в Верхнебуреинском, Хабаровском, районах имени Лазо и Полины Осипенко.

- Так как в этом году финансирование увеличилось, мы сможем поддержать больше проектов чем в 2022-м. В результате жители будут гулять по обновленным паркам, посещать новые детские и спортивные площадки. Появятся парковки, уличное освещение и другая инфраструктура, которая сделает жизнь в селах комфортнее, - сказал Андрей Романченко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Жители населенных пунктов сами выбирают, какие территории они хотят обновить. Объекты определяют путем голосования.

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