Осталась без денег: 82-летняя комсомольчанка отдала 420 тысяч рублей ради спасения родственницы

Курьера, помогавшего телефонным мошенникам, задержали в Комсомольске-на-Амуре Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

82-летняя жительница города Юности заявила в полицию о мошенничестве. Женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он сказал, что родственница комсомольчанки попала в аварию и пострадавшая сторона требует компенсацию. Потерпевшая согласилась помочь и передала 420 тысяч рублей прибывшему курьеру. Позже женщина позвонила родственнице и выяснила, что та не попадала в ДТП.

- Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого, жителя поселка Эльбан. Он сказал, что устроился на работу курьером по объявлению в интернете, а с работодателем связывался через мессенджер. В чате ему присылали адрес, откуда нужно было забрать деньги, и номер счета, куда их переводить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи установили причастность молодого человека к еще одному подобному преступлению. На него завели дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей до окончания следствия.

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