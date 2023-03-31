«Площадь Памяти» появится в селе Болонь Хабаровского края Фото: администрация Амурского района

29 марта в селе Болонь приступили к реализации проекта «Площадь памяти». Работы по его реализации пройдут в несколько этапов. Одним из них станет перенос памятника землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

- Сейчас ведутся работы по очистке и подготовке территории к планировке площади, разравниванию грунта и установке водоотводных лотков, - рассказали в администрации Амурского района.

Макет «Площади Памяти» был составлен с учетом пожеланий жителей ТОС «Возрождение». Объединение было создано в сентябре прошлого года, а уже выиграло краевой гранд на миллион рублей.

Напомним, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в небольших населенных пунктах Хабаровского края в 2023 году обустроят 98 общественных территорий.

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