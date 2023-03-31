Россельхозбанк выпустил экокарту в рамках реализации проектов по устойчивому развитию

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В поддержку реализации собственных эко-инициатив Россельхозбанк выпустил «ЭкоКарту» национальной системы платежных карт «МИР». Держатели карты смогут принять участие в реализации программ Фонда «Экология», учрежденного РСХБ, и внести свой вклад в сохранение природных ландшафтов, водоемов и их биоразнообразия.

В марте 2023 года РСХБ запустил новый продукт, направленный на поддержку проектов фонда по улучшению экологии страны С каждой транзакции по карте 0,25% от суммы операции направляется в Фонд «Экология» для реализации экологических инициатив.

Защита окружающей среды и забота об экологии – одни из ключевых приоритетов в деятельности Россельхозбанка. С этой целью осенью 2021 года был создан Фонд «Экология».

- Банк придерживается концепции «зеленого банкинга», поддерживает экологические инициативы и запускает «зеленые» продукты, тем самым транслируя идеи и принципы ответственного финансирования и бережного отношения к окружающей среде своих клиентов. Только совместными усилиями мы можем сохранить экологию не только страны, но и всего мира, - отмечает Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

В феврале 2023 года на заседании попечительского совета с участием Руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, был утвержден план мероприятий Фонда «Экология», в который вошли более 30 проектов по 4 основным направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных.

Одним из ключевых проектов является выпуск 20 000 мальков осетра в воды озера Байкал. Байкальский осетр занесен в Красные книги России и Монголии. Популяция осетра опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время эта рыба встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно. От деградации одного вида зависят другие организмы и вся фауна озера Байкал. Цель Фонда «Экология» - не допустить гибели природного богатства водоема и сохранить популяцию байкальского осетра.

«Ресурсы Земли исчерпаемы и забота об окружающей среде играет важную роль в обществе. Приоритетная задача Фонда «Экология» на текущий год – привлечь клиентов банка и всех заинтересованных лиц к проблеме улучшения экосистемы водоемов. С помощью «ЭкоКарты» и поддержки клиентов банка, реализовать намеченные цели получится быстрее», - добавила Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».