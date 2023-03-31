Он мог задохнуться: кот Филя оказался подвешенным в ловушке из веток в Биробиджане

Спасатели помогли коту, застрявшему на дереве в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Кот Филя, любимец пожилой супружеской пары из Биробиджана, любит побыть на свежем воздухе. Но очередная прогулка для него закончилась жутким стрессом.

В службу спасения поступил звонок от супругов. Оказалось, что их питомец застрял в раздвоенной ветке на дереве. Кот повис в воздухе на высоте второго этажа и не мог самостоятельно выкарабкаться из ловушки. Хозяева испугались за жизнь питомца. Страха прибавляли и электропровода, которые проходили очень близко от животного.

Спасатели приехали на вызов. Они развернули высокую лестницу, чтобы добраться до животного. Достать его руками не получалось. Им пришлось аккуратно спилить ветку. В это время внизу владельцы кота натянули полог и поймали своего любимца.

Операция по спасению Фили прошла успешно. Супруги поблагодарили сотрудников МЧС за помощь и неравнодушие.

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