14 тысяч детей пойдут в первый класс в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше 900 человек приняли участие в краевом родительском собрании, которое состоялось в Хабаровске. На нем обсудили прием детей в первые классы. Каждый желающий смог задать свои вопросы.

– В 2023 году в Хабаровском крае больше 14 тысяч детей пойдут в первый класс. Конечно, родители переживают и у них возникают вопросы. Получить ответы на них можно по телефону «горячей линии» 8-909-824-70-07, также создан специальный чат-бот в телеграм-канале минобрнауки, – рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Напомним, прием первоклашек в школы проходит в два этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период примут тех, кто живет на закрепленной за школой территории, а также тех, у кого есть преимущество. Подать заявление можно через «Госуслуги», региональный портал uslugi27.ru или обратиться в школу, в которой хотите учиться.

Второй этап продлится с 6 июля и до момента, пока места в школе не закончатся, но не позднее 5 сентября. Он нужен для детей, кто не живет на закрепленной территории. Во время этого этапа подать заявление можно в любую школу.

В первые классы принимаются дети в возрасте 6,5-8 лет на 1 сентября. У них не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья.

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