Уголовное дело стрелков из Магадана передали в суд

Мужчины устраивали стрельбу с балкона во дворе жилых домов Фото: СУ СКР по Магаданской области

В октябре 2022 года двое 38-летних жителей Магадана в состоянии алкогольного опьянения с балкона четвертого этажа на улице Наровчатова устроили стрельбу из пневматической винтовки по объектам, находящимся во дворе жилого дома.

Уголовное дело по статье «Хулиганство» было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, от действий колымчан пострадали несколько жильцов окрестных домов. Женщина, прогуливающаяся со своей собакой была вынуждена обратиться в ветеринарную клинику для оказания помощи своему питомцу, так как в него угодили пули стреляющих.

- Мужчины на протяжении нескольких дней по очереди выходили на балкон с пневматической винтовкой и целились в сторону стоящих во дворе мусорных контейнеров, не обращая никакого внимания на прохожих, а также детскую и спортивную площадки во дворе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ, полковник юстиции СУ СКР по Магаданской области.

Сами фигуранты уголовного дела свою вину всячески отрицают, объяснив свой поступок нелюбовью к чайкам, которые разносят мусор из контейнеров по всему двору.

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