Инфраструктуру развивают в районе улицы Аэродромной в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году почти 900 человек планируют переселить из аварийного жилья в новые дома в районе улицы Аэродромной. Сейчас на этой территории ведется строительство нескольких многоэтажек. Чтобы хабаровчанам было комфортно, в округе нового ЖК обустраивают инфраструктуру. В администрации краевой столицы рассказали, какие заведения и учреждения уже работают поблизости.

На территории есть три детсада №№ 27, 31 и 199 и три школы - №9 и два здания школы №40. Рядом с новостройками расположено много досуговых и развлекательных организаций, магазинов, столовых и кафе, три аптеки, парк «Железнодорожник», стадион «Локомотив», спорткомплекс «Лидер» с ледовой ареной и бассейном.

Район, куда переселят хабаровчан, имеет хорошую транспортную доступность. Здесь ходят городские и пригородные автобусы. Недалеко расположены остановки «Огородная», «Аэродромная» и «Металлосервис». Ездят автобусы №№ 19, 104, 124 и 129.

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