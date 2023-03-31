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НовостиОбщество31 марта 2023 6:04

Станция по переработке мусора «Южная» станет собственностью Хабаровского края

Такое решение приняли депутаты краевой столицы
Александра ЯВИЩЕНКО
Станция по переработке мусора «Южная» станет собственностью Хабаровского края

Станция по переработке мусора «Южная» станет собственностью Хабаровского края

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске прошло заседание думы, по итогам которого депутаты приняли решение передать станцию по переработке мусора «Южная» в краевую собственность. Это еще один шаг на пути к созданию оптимальной схемы обращения с отходами.

- Дело в том, что город не может тратить деньги на станцию, которую давно уже нужно модернизировать, потому что расходы эти не целевые. Теперь вопросом привлечения средств на это направление будет заниматься край. И работа уже идет, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Проект уже заинтересовал инвесторов. После реконструкции станция «Южная» сможет обрабатывать больше отходов. Ее мощность увеличится до 200 тысяч тонн мусора в год. Минимум, который нужно вложить в обновление оборудования и систем – один миллиард рублей.

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