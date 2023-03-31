Станция по переработке мусора «Южная» станет собственностью Хабаровского края Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске прошло заседание думы, по итогам которого депутаты приняли решение передать станцию по переработке мусора «Южная» в краевую собственность. Это еще один шаг на пути к созданию оптимальной схемы обращения с отходами.

- Дело в том, что город не может тратить деньги на станцию, которую давно уже нужно модернизировать, потому что расходы эти не целевые. Теперь вопросом привлечения средств на это направление будет заниматься край. И работа уже идет, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Проект уже заинтересовал инвесторов. После реконструкции станция «Южная» сможет обрабатывать больше отходов. Ее мощность увеличится до 200 тысяч тонн мусора в год. Минимум, который нужно вложить в обновление оборудования и систем – один миллиард рублей.

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