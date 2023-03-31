Перепись домашних животных стартовала в Биробиджане Фото: Максим Семенов

В Биробиджане стартовала «перепись» домашних животных. Первый рейд специалисты ветеринарии, местные активисты провели в поселке имени Лукашова. Они выяснили, у кого есть незарегистрированные собаки и прошлись по адресам. К слову, от процедуры никто из хозяев не отказался, все понимают, насколько это важно. Если кто-то решит выбросить зарегистрированное животное на улицу, то будет за это отвечать.

- Необходимо, в первую очередь, наводить порядок с домашними животными. У людей должна быть ответственность за них, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Сотрудники администрации составили график выезда, по нему они будут проводить рейдовые мероприятия. Каждому животному присвоят номер, который занесут в единую базу.

А во время прошедшей поездки питомцев еще и провакцинировали от опасных болезней. Поговорили с хозяевами об опасности свободного выгула и правилах поведения с животными на улице – убирать за ними, надевать намордник и поводок. После схода снега в городе увеличилось количество жалоб на отходы жизнедеятельности собак.

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