13 жертв за неделю: активность тигров держит в страхе жителей Хабаровского края

Амурские тигры за неделю убили 13 животных и напали на мужчину в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Охотоведы Хабаровского края рассказали обо всех встречах с тиграми за прошедшую неделю с 24 по 30 марта. За этот период специалисты зафиксировали девять конфликтных ситуаций, в результате которых погибло больше десятка животных и сильно пострадал мужчина.
Первое нападение хищника произошло 24 марта в селе Дурмин района имени Лазо. Животное задавило дворовую собаку. Уже на следующий день в поселке Золотой тигр задавил теленка и семь кур, а также ранил корову. В тот же день тигр убил собаку в селе Вознесенское в Амурском районе. Аналогичные случаи произошли 26 марта все в тех же селах Дурмин и Золотой.
28 числа хищник напал на тракториста в 40 километрах от поселка Мухен Нанайского района. Мужчина выжил, но сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. А вот животное погибло, так как было сильно истощено.
29 марта во двор жилого дома в Мухене зашел тигренок. 30 числа одного полосатого заметили в селе Вознесенское, где он прошел через населенный пункт. В тот же день хищник убил собаку в селе Дурмин.
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