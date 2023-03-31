13 жертв за неделю: активность тигров держит в страхе жителей Хабаровского края

Амурские тигры за неделю убили 13 животных и напали на мужчину в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Охотоведы Хабаровского края рассказали обо всех встречах с тиграми за прошедшую неделю с 24 по 30 марта. За этот период специалисты зафиксировали девять конфликтных ситуаций, в результате которых погибло больше десятка животных и сильно пострадал мужчина.

Первое нападение хищника произошло 24 марта в селе Дурмин района имени Лазо. Животное задавило дворовую собаку. Уже на следующий день в поселке Золотой тигр задавил теленка и семь кур, а также ранил корову. В тот же день тигр убил собаку в селе Вознесенское в Амурском районе. Аналогичные случаи произошли 26 марта все в тех же селах Дурмин и Золотой.

28 числа хищник напал на тракториста в 40 километрах от поселка Мухен Нанайского района. Мужчина выжил, но сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. А вот животное погибло, так как было сильно истощено.

29 марта во двор жилого дома в Мухене зашел тигренок. 30 числа одного полосатого заметили в селе Вознесенское, где он прошел через населенный пункт. В тот же день хищник убил собаку в селе Дурмин.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.