Орден Мужества посмертно вручили родным Сергея Савочкина в Хабаровском крае Фото: Юрий Бухряков

Юрий Бухряков, глава Советско-Гаванского района, 31 марта побывал в гостях у родственников Сергея Савочкина. Мужчина погиб на спецоперации 18 июля прошлого года. Его похоронили в родном городе, на аллее почетных захоронений кладбища.

Глава муниципалитета посетил семью, чтобы вручить им Орден Мужества, который Сергей получил посмертно.

Этой высокой награды Сергей Анатольевич удостоен, как сказано в указе Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, - рассказал Юрий Бухряков.

Сергея призывали с Камчатки, но родился он в Советской Гавани. Анатолий и Максим, сыновья бойца, планируют продолжить его дело. После школы парни намерены поступить в Новосибирское высшее военное командное училище. А глава региона со своей стороны пообещал всячески поддержать ребят и близких Сергея Анатольевича, если им понадобится какая-либо помощь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.