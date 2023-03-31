Комсомольский университет вошел в программу «Крылья Ростеха» Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) стал участником программы «Крылья Ростеха». В рамках этого проекта госкорпорация увеличивает целевой набор на обучение инженеров в авиаотрасли.

- Эта программа разработана для привлечения талантливой молодежи на предприятия «Ростеха». В частности, у нас это «Объединенная строительная корпорация». В рамках программы все школьники, которые хотят в будущем работать в «Ростехе», окончившие школу на средний балл четыре и выше, сдавшие ЕГЭ по профильным предметам на балл не меньше 195 суммарно по трем дисциплинам (математика, физика или информатика, русский язык), знающие английский язык и готовые поступать на инженерные специальности, смогут заключить контракт на подготовку по инженерным специальностям. Им будет выплачиваться дополнительная стипендия от «Ростеха». Обучаясь в вузе, ребята будут сразу трудоустраиваться на предприятия, - рассказал Эдуард Дмитриев, ректор КнАГУ.

Программа «Крылья Ростеха» будет доступна абитуриентам уже в 2023 году.

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