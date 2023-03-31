Сбор помощи ко Дню Победы открывает Народный фронт Хабаровского края Фото: Народный фронт

Общероссийский сбор ко Дню Победы организовал Народный фронт. К акции присоединится и Хабаровский край. Каждый регион страны соберет гуманитарный груз для солдат, их сформируют в поезд и отправят в зону проведения СВО.

- Призываем всех жителей Хабаровского края помочь нашим бойцам с автотранспортом высокой проходимости. УАЗы, пикапы, джипы, квадроциклы - бойцы будут благодарны любой технике, которая поможет стать им мобильнее, - сказали в Народном фронте.

Консультацию по отправке техники в зону СВО можно получить, обратившись в региональное отделение Народного фронта по телефону: 8 (4212) 31-61-59.

Напомним, в Советской Гавани Орден Мужества получили родственники Сергея Савочкина. Мужчина погиб на спецоперации 18 июля прошлого года. Наградой его удостоили посмертно.

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