Сбор помощи ко Дню Победы открывает Народный фронт Хабаровского края Фото: Народный фронт
Общероссийский сбор ко Дню Победы организовал Народный фронт. К акции присоединится и Хабаровский край. Каждый регион страны соберет гуманитарный груз для солдат, их сформируют в поезд и отправят в зону проведения СВО.
- Призываем всех жителей Хабаровского края помочь нашим бойцам с автотранспортом высокой проходимости. УАЗы, пикапы, джипы, квадроциклы - бойцы будут благодарны любой технике, которая поможет стать им мобильнее, - сказали в Народном фронте.
Консультацию по отправке техники в зону СВО можно получить, обратившись в региональное отделение Народного фронта по телефону: 8 (4212) 31-61-59.
Напомним, в Советской Гавани Орден Мужества получили родственники Сергея Савочкина. Мужчина погиб на спецоперации 18 июля прошлого года. Наградой его удостоили посмертно.
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