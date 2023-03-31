20 тонн гуманитарного груза собрали волонтеры Хабаровского края
Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае собрали еще 20 тонн гуманитарной помощи. Часть нее предназначена для именного батальона «Генерал Корф», часть – для жителей Донбасса. В коробках: палатки, кровати, обогреватели, комплекты одежды, нательного белья и многое другое.
- В этот груз попадает гуманитарная помощь, которая была собрана комитетом по молодежной политике в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» для жителей Донбасса. Правительство Хабаровского края продолжает исполнять поступающие запросы как от батальона «Генерал Корф», так и от Восточного военного округа, - рассказал Дмитрий Давыдов, замглавы администрации губернатора и правительства Хабаровского края.
Всего волонтеры Хабаровского края собрали свыше 65 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Между тем Народный фронт Хабаровского края объявил сбор гуманитарной помощи к 9 мая.
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