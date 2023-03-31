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НовостиОбщество31 марта 2023 7:16

20 тонн гуманитарного груза собрали волонтеры Хабаровского края

Он предназначен для батальона «Генерал Корф»
Василина ВАСИЛЬЕВА
20 тонн гуманитарного груза собрали волонтеры Хабаровского края

20 тонн гуманитарного груза собрали волонтеры Хабаровского края

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае собрали еще 20 тонн гуманитарной помощи. Часть нее предназначена для именного батальона «Генерал Корф», часть – для жителей Донбасса. В коробках: палатки, кровати, обогреватели, комплекты одежды, нательного белья и многое другое.

- В этот груз попадает гуманитарная помощь, которая была собрана комитетом по молодежной политике в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» для жителей Донбасса. Правительство Хабаровского края продолжает исполнять поступающие запросы как от батальона «Генерал Корф», так и от Восточного военного округа, - рассказал Дмитрий Давыдов, замглавы администрации губернатора и правительства Хабаровского края.

Всего волонтеры Хабаровского края собрали свыше 65 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Между тем Народный фронт Хабаровского края объявил сбор гуманитарной помощи к 9 мая.

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