Производство картофеля вырастет в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителей грантового конкурса на развитие картофелеводства объявили в Хабаровском крае. Пять фермерских хозяйств получат 29 миллионов рублей. Четыре из них находятся в районе имени Лазо, один – в Хабаровском районе. На эти деньги фермеры закупят технику для посадки и уборки урожая.

Одно из условий господдержки: увеличение посевных площадей. Поэтому ожидается, что благодаря гранту, картофеля в регионе станет больше.

- Перед нами стоит задача наращивать объемы производства картофеля и овощей. Инициатива введения грантов на это направление принадлежит губернатору Михаилу Дегтяреву. Деньги идут, в том числе, на ремонт хранилищ и техническую модернизацию, - рассказала Алена Селезнева, и.о. первого замминистра сельского хозяйства Хабаровского края.

Также аграрии могут получить компенсацию за весенние полевые работы и покупку элитных семян, приобрести сельхозтехнику, в том числе, и на условиях лизинга.

По планам посевная площадь под картошку в крае в 2023 году составит 7,3 тысячи гектаров. Ожидаемый урожай - 12,5 тысяч тонн, на 30 процентов больше, чем в 2022 году.

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