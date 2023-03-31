Улететь в Николаевск-на-Амуре и Охотск могут жители Хабаровска Фото: Хабаровские авиалинии

«ХабАвиа» открыла продажу билетов на самые популярные направления: из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск. Планируется, что летать будет самолет Ан-24.

Стоимость билета из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре составит 4 679 рублей для льготников и 9 358 рублей для остальных пассажиров.

За полет из Николаевска-на-Амуре в Охотск льготникам нужно заплатить 4 626 рублей и 9 251 рубль пассажирам, у которых льгот нет. К слову, количество льготных билетов ограничено.

- Кроме того, жители Николаевского и Охотского районов с местной пропиской могут купить билет за 4,5 тысячи рублей для взрослых и три тысячи рублей для детей. Воспользоваться льготой можно четыре раза в течение года, - рассказали в авиакомпании.

Рейсы 401/402 будут летать каждый день с 26 марта по 28 октября:

9:20 Хабаровск – 11:10 Николаевск-на-Амуре,12:00 – 13:50 Охотск

14:40 Охотск – 16:30 Николаевск-на-Амуре, 17:10 – 19:00 Хабаровск

Рейсы 419/420 запланированы только по субботам с 6 мая по 28 октября и воскресеньям со 2 июля по 24 сентября:

10:40 Хабаровск – 14:10 Охотск

15:10 Охотск – 18:40 Хабаровск

Купить билеты можно на сайте, в кассах компании и в агентствах. В кассах они продаются без комиссии.

Время и маршрут могут быть изменены из-за погодных условий.

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