Житель Хабаровска оскорбил судью во время заседания
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Хабаровска не смог справиться с эмоциями и обматерил судью прямо на заседании. Теперь его ждет новый приговор. Против 38-летнего мужчины завели уголовное дело.
- Обвиняемый, недовольный законными действиями судьи и принимаемыми им решениями во время заседания, являющийся на тот момент подсудимым по другому уголовному делу, с целью унижения чести и достоинства оскорбил судью грубой нецензурной бранью, подорвав авторитет судебной власти, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Тогда, в 2022 году, мужчине выносили приговор за преступление против личности, уточнили в следственном комитете. Во время расследования специалисты допросили свидетелей, провели лингвистическую экспертизу. Теперь доказательств достаточно, чтобы вынести мужчине новый приговор.
Сейчас дело направили в Кировский районный суд. Его могут приговорить к штрафу до 200 тысяч рублей или арестовать на полгода.
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