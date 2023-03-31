Житель Хабаровска оскорбил судью во время заседания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Хабаровска не смог справиться с эмоциями и обматерил судью прямо на заседании. Теперь его ждет новый приговор. Против 38-летнего мужчины завели уголовное дело.

- Обвиняемый, недовольный законными действиями судьи и принимаемыми им решениями во время заседания, являющийся на тот момент подсудимым по другому уголовному делу, с целью унижения чести и достоинства оскорбил судью грубой нецензурной бранью, подорвав авторитет судебной власти, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Тогда, в 2022 году, мужчине выносили приговор за преступление против личности, уточнили в следственном комитете. Во время расследования специалисты допросили свидетелей, провели лингвистическую экспертизу. Теперь доказательств достаточно, чтобы вынести мужчине новый приговор.

Сейчас дело направили в Кировский районный суд. Его могут приговорить к штрафу до 200 тысяч рублей или арестовать на полгода.

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