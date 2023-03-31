Сергей Кравчук поздравил сотрудников ДВЖД с Днем машиниста Фото: администрация Хабаровска

В Доме железнодорожника Хабаровска прошло торжественное мероприятие в честь Дня машиниста. Праздник в этом году отмечается впервые. По решению «РЖД» он будет проходить в последнюю пятницу марта.

В связи с этим Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поздравил сотрудников Дальневосточной железной дороги. Он рассказал, что его отец работал машинистом электровоза Западно-Сибирской железной дороги.

- Учрежденный в этом году День машиниста - это дань уважения сложной и важной профессии. Железная дорога - не для слабых. Машинист – настоящая мужская работа, требующая глубоких знаний всех систем подвижного состава, который становится все сложнее. Умения правильно его эксплуатировать и выполнять ремонтные работы, знать и неуклонно выполнять все инструкции, поскольку ценой ошибки могут стать человеческие жизни, - сказал глава города.

Он отметил, что специалисты работают и днем, и ночью, и в снег, и в дождь, а от их успешной деятельности зависит работа многих предприятий региона и комфорт пассажиров.

Мероприятия, которые проводит ДВЖД, вносят большой вклад в экономику края. Это и развитие инфраструктуры, и увеличение грузооборота, и развитие месторождений полезных ископаемых, и реализация новых проектов.

Сергей Кравчук поблагодарил всех за работу. Лучшим представителям профессии он вручил Благодарности.

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