Судебный документ о несуществующем кредите получил житель ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским села Амурзет обратился житель Пузино. Мужчина рассказал, что кто-то взял на его имя кредит на три тысячи рублей. О том, что он должник, он узнал из судебного приказа. В документе говорилось, что ему нужно заплатить микрофинансовой компании из Новосибирска 7 670 рублей.

- В копии кредитного договора, оформленного на имя 33-летнего мужчины, указаны его паспортные данные, банковская карта, адрес электронной почты и номер телефона, зарегистрированный в Амурской области, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

По словам мужчины, никакого кредита он не брал. Свой паспорт он потерял еще в прошлом году. Да и банковской карты с электронной почты у него нет, а указанный в документе номер ему не принадлежит.

Полицейские организовали проверку. А пока просят внимательней относиться к своему паспорту и пользоваться им только в случае необходимости.

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