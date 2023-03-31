17 человек из розыска задержали в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

Оперативники из Магаданской области показали пример хорошей работы. За неделю с 24 по 31 марта они задержали 17 человек, находившихся в розыске.

- Среди них лица, совершившие кражи или ездившие за рулем в состоянии опьянения, имея при этом судимость или административное наказание. Также установлено местонахождение без вести пропавших граждан, из которых трое – несовершеннолетние, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Специалисты напомнили, что заявление о безвести пропавшем человеке они принимают сразу же, независимо от того, сколько времени прошло. Никаких правил о трех днях у них нет.

Сообщить о пропавшем родственнике или знакомом можно лично в ближайший отдел полиции или позвонив по номеру 102 и экстренному телефону 112.

Напомним, в Хабаровске мужчина оскорбил судью во время заседания. На тот момент он был подсудимым.

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