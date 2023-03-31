Соревнования Russian Judo Tour пройдут 1 и 2 апреля в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 марта в аэропорту Хабаровска встречали участников Russian Judo Tour. Соревнования среди сильнейших дзюдоистов России и не только пройдут уже на этих выходных. Напомним, прийти поболеть за любимчиков можно в «Платинум арену».

- 1 и 2 апреля Хабаровский край впервые примет международные соревнования памяти Василия Ощепкова, - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Первыми в Хабаровск прилетели борцы из России, Беларуси, Армении, Монголии и Таджикистана. Позже ждали спортсменов из Индии. К слову, в этот раз в мероприятии впервые сразятся женщины. Участники разыграют комплекты наград в 14 весовых категориях.

Соревнования пройдут в краевой столице впервые. По словам губернатора Михаила Дегтярева, именно Дальний Восток считается родоначальником этого вида спорта.

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