Пожилые пациенты «скорой» пострадали в аварии в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи произошло в Хабаровске. Авария случилась 31 марта на улице Карла Маркса.
- По предварительным данным водитель, управляя автомобилем скорой медицинской помощи «Газ», выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, с включенными проблесковыми маячками, и допустил столкновение с транспортным средством Lada Priora, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В итоге травмы получили три человека: 56-летний водитель «Лады» и две пассажирки скорой – женщины 87 и 59 лет.
Полицейские проводят проверку и напоминают: спецтранспорт нужно пропускать только в том случае, если у него одновременно мигает синим цветом проблесковый маячок и включен звуковой сигнал.
Напомним, в Магадане дотла сгорел микроавтобус. Это произошло рано утром 30 марта. На место выехали спасатели.
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