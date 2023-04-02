Семь районов Хабаровского края получат деньги на национальные праздники Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае семь районов получат субсидии на организацию национальных праздников. Максимальная сумма составляет 200 тысяч рублей. Потратить деньги можно на покупку и пошив костюмов, подготовку реквизита, рекламу, и на декорации для праздника. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, минтуризма подвел итоги конкурса субсидий. Всего на эти цели выделен одby миллион рублей.

По словам министра туризма региона Екатерины Пунтус, ведомство помогает знакомить гостей с национальными традициями народов, а также оказывают помощь в их организации. Конкурс на выделение субсидий проводится каждый год. Он востребован среди муниципалитетов.

Среди выигравших субсидии оказались район имени Лазо, Комсомольский и Амурский районы. В Лазо состоится «Встреча сородичей», удэгейский праздник. Здесь продегустируют национальные блюда, пройдут мастер-классы и показы этномультиков, и прочее. В Амурском районе пройдет музейный праздник «Гостеприимные берега», посвященный 65-летию города Амурска. А в Комсомольском районе пройдет «Туриада». Это турслет для рабочей молодежи.

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