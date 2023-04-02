В Хабаровске стартует второй день соревнований Russian Judo Tour Фото: Федерация дзюдо ДФО
В Хабаровске накануне, 1 апреля был дан старт международному турниру памяти В.С. Ощепкова - Russian Judo Tour. С Дальнего Востока участие принимает большая команда. От Хабаровского края выступают 19 человек, еще 9 человек из Приморья, трое из Якутии, два спортсмена с Сахалина, и по одному представителю из Магаданской и Амурской областей. 2 апреля на татами выйдут тяжеловесы.
- В церемонии открытия турнира приняли участие президент Федерации дзюдо России Сергей Игоревич Соловейчик и мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук, - пишет в своем телеграм-канале Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.
Состязания проходят в Платинум Арене. 1 апреля прошли поедински в режиме нон-стоп. Первые медали уже получили победители и призеры. 2 апреля начинается новый день турнира. За победу будут состязаться спортсмены-тяжеловесы. В этот же день турнир завершится.
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