Началось: в Хабаровском крае фиксируется все больше очагов горения сухой травы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За минувшие сутки сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 30 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. Как отметили в ведомстве, количество фактов горения увеличивается каждый день. за рабочую неделю пожарные выезжали около 40 раз на места ,где горела трава.

- Возгорания отмечались как за пределами городов и поселков, так и внутри жилых кварталов, на пустырях, рядом с садовыми товариществами. Общая протяженность возгораний по фронту составила более 23 километров. Все возгорания оперативно ликвидированы, - рассказали в МЧС.

По данным системы космического наблюдения, больше всего очагов зафиксировано в южной и центральной части региона. За прошлую ночь термический точек обнаружено семь. Все они - горение сухой травы. Дачников и садоводов предупреждают о том, что использовать открытый огонь для расчистки территорий дач нельзя.

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