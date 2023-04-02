Отдал жизнь, защищая других: в Хабаровском крае почтили память росгвардейца, погибшего на службе Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Ровно 18 лет назад в первый апрельский день во время исполнения служебного долга погиб прапорщик милиции Александр Спицин. Накануне сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю вспомнили поступок прапорщика и почтили его память. Имя Александра Спицина занесено в Книгу памяти сотрудников краевого УВД, как человека, отдавшего свою жизнь на службе.

Эта история произошла в далеком 2005 году. Каждый житель поселка Средний Ургал знал Спицина, как ответственного и порядочного милиционера. За помощью люди всегда обращались к нему, и тот роковой вечер не стал исключением. Соседи пожаловались на буйного соседа, и попросили утихомирить его. Мужчина грозился убить свою сожительницу.

На вызов прибыл прапорщик. Однако, как только он открыл калитку, тут же прозвучал выстрел. Спицин был застрелен буйным селянином. Стрелявшего задержали в тот же день. Два сына прапорщика сейчас также, как и отец когда то, служат закону. Они работают в составе группы задержания и с честью исполняют свой служебный долг.

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