И снова снег: новые сюрпризы готовит погода для жителей Хабаровского края 3 апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае снова начинаются погодные «качели». Казалось, весна уже не преподнесет неприятных сюрпризов, однако 3 апреля в некоторых районах региона снова пойдет снег. Речь идет о центральной и северной частях края. Здесь ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а воздух прогреется до +7 градусов на севере, и до +20 - в центральных районах.

Краевая столица встретит 3 апреля хорошей погодой. Днем в Хабаровске будет до +18 градусов тепла, а ночью до +8. Правда, усилится ветер, скорость его может достигать по прогнозам синоптиков 14 метров в секунду.

Куда спокойнее в этот день будет в южной части региона. Днем столбик термометра покажет 20 градусов выше ноля, а ночью около +7. При этом не так ветрено, как в Хабаровске, дуть будет со скоростью максимум до 11 метров в секунду.

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